Немецкая компания не планирует управлять "Укрзализныцей"

Немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять "Укрзализныцей" на протяжении 10 лет. Об этом представители компании сообщили в комментарии DW.

Deutsche Bahn будет консультировать УЗ, а не руководить ею.

"DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", – говорится в ответе компании.

Именно это, по слова представителей DB, и говорится в подписанном в Давосе меморандуме.

Ранее сообщалось, что во время ланча в рамках Всемирного экономического форума премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил, что "Укрзализыцю" отдадут в управление немецкой компании на 10 лет.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы", – передала речь украинского премьера "Лига. Бизнес".

Напомним, 22 января Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве.