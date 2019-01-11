Неспокойная ситуация на «Барабашово»: администрация готовит комплексное решение проблем

Попытки создать коммунальное предприятие вызвали беспокойство среди предпринимателей торгового центра «Барабашово».

Такие действия, по их мнению, расшатывают ситуацию на рынке и мешают работе.

Андрей Мирошниченко, предприниматель

Честно, я, глядя, на всю эту ситуацию, советовал бы не раскачивать эту всю обстановку. Потому что покупатель идёт туда, где стабильная обстановка, где нет никакого волнения. Тем самым, если определенная группа людей какая-то создает определенное волнение, они тем самым оттолкнут покупателей

Андрей Иванов, предприниматель

Это от безделья. Собаке нечего делать - она ​​ходит, что-то требует. Так вот, и им по ходу дела нечем заняться, вот они и ходят и что-то требуют. Но не факт, что это будет лучше. А меня, как говорится, не всё устраивает. Но лучше синица в руках, чем журавль в небе

Предприниматель Александр тоже недоволен ситуацией. Говорит, активисты, которые начали конфликт, просто отстаивают свои интересы.

Александр Коробов, предприниматель

Если у меня какие-то вопросы появляются, я иду в администрацию и их решаю. По крайней мере, ко мне на встречу идут по этому вопросу. А так, вы знаете, все эти активисты… Мне кажется, что они просто свои личные интересы преследуют

Администрация торгового центра вместе с тем сообщила о готовности к комплексному решению проблем.