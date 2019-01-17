Несправедливая норма: почему жители квартир без счетчика газа должны платить больше?

В этом доме по улице Клочковской, 336-А, горячей воды не было с лета. В краны она вернулась накануне нового года. И почти сразу пришли еще и квитанции от горгаза за подогрев холодной воды. Именно они возмутили харьковчан, особенно тех, у кого стоят счетчики потребления воды. Потому что цифры, которые они видели на этих счетчиках, не совпадают со сведениями Харьковгоргаза. Это уже не говоря о том, что за время отсутствия горячей воды большинство жителей установили себе бойлеры.

Ольга Юрченко, пенсионерка

Если у нас было на счетчике 1 куб - мы истратили холодной воды, горячей воды не было, то нам газ выставляет на подогрев воды 9.8, точно так, как они нам насчитывают 9.8 кубов за месяц. И получается, что на одного человека 18 кубов выставляют нам потребление газа на подогрев воды.

Григорий Гаврильков

Даже если я буду каждый день греть воду по 20-30 литров, я столько газа не потрачу.

Клавдия Мартехова, пенсионерка

Я одна живу. Значит, в сентябре было 5.4 куба, в октябре 5.4 куба, в ноябре вдруг 18.3 куба и декабрь. Прислали квитанцию, но я заплатила эти деньги, но я не пойму. Мне хочется понять.

Счетчиков газа у жильцов дома нет. Хотя еще с 2016 года они все стоят в очереди на бесплатную установку счетчика. В Харьковгоргазе на жалобы, говорят жители дома, не реагируют, отвечая, что существует норма, и от нее не уйти.

Впрочем, это подтверждают и юристы. Кабинет Министров в 2016 году снизил тарифы потребления природного газа для населения, но получил иск от газовой компании. Около месяца назад дело было проиграно.

Роман Чумак, адвокат

Відповідно відновилася у дії постанова 96-го року. Саме постанова 96-го року передбачає, що у випадку, якщо у людини відсутнє гаряче водопостачання, то до неї застосовується підвищений тариф за споживання газу у випадку відсутності газового лічильника. Звичайно, на 96-й рік такий спосіб підігріву був актуальний, на сьогоднішній момент більшість людей вже має власні обігрівачі – електричні. Власне тому зазначена норма є як мінімум застарілою.

Люди могут эту норму обжаловать в суде. Но мало кто, признают специалисты, найдет время и деньги на судебные разбирательства. Единственным выходом сегодня является установление индивидуальных счетчиков на газ, отмечает юрист.

В пресс-службе «Харьковгоргаз» журналистам подтверждают то же самое: норму устанавливали.

Но и отойти от нее они не могут.