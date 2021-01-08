Незаконная продажа елок на новогодние праздники: в Госэкоинспекции подсчитали убытки

С начала декабря в Украине выявлено 274 нарушения правил продажи елок, сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. Убытки из-за таких нарушений составили 429 456 тысяч гривен.

"В течение месяца территориальные органы Госэкоинспекции проверяли места сбыта елок и сосен. Основные "контрольные точки" - наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, регистрация кода в системе лесохозяйственного информационно-аналитического центра и достоверность в накладных продавца", - пояснил он.

Он добавил, что за нарушение указанных требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек. В частности, было составлено 235 протоколов. На рассмотрение суда передали 88 материалов.

"Нарушители, обнаруженные ГЭИ, получили наказание в соответствии со статьей 88-1 КУоАП - штраф от 510 до 1700 гривен. Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде из-за незаконной торговли деревьями", - отметил глава Госэкоинспекции.

Проверка проводилась в рамках акции "Новогодняя елка -2021".

Малеваный пояснил, что Госэкоинспекция проводит подобное мероприятие ежегодно. Ведь именно в этот период усиливается лесное браконьерство и нелегальная заготовка деревьев.

"Поэтому жесткий контроль за соблюдением требований законодательства - один из основных методов противодействия незаконной продаже. Однако для минимизации случаев таких нарушений важны изменения на нормативно-правовом и законодательном уровне", - отметил он.

По его словам, необходимо увеличить штрафы за продажу деревьев без бирок и документов. Также он убежден, что следует увеличить таксы, по которым рассчитывают убытки.

"Это позволит предотвращать нарушения за счет высокой ответственности для предпринимателей и лесорубов", - пояснил глава Госэкоинспекции.