Незаконная страховка и миллионные убытки: бывшего замдиректора ХГАПП подозревают в халатности

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, им выявлен факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию.

По данным спецслужбы, бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, что входит в сферу управления Государственного концерна «Укроборонпром», незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

Своими действиями он нарушил действующее законодательство. В соответствии с ним юридическим лицам позволено тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у Харьковского авиазавода на то время не было.

Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.

По материалам СБУ, ексзаступнику директора Харьковского авиапредприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.