Незаконная вырубка деревьев на Харьковщине: лесничего подозревают в ущербе на 8 миллионов

На Харьковщине правоохранители разоблачили лесничего Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства Харьковской области на причинении вреда на восемь миллионов гривен.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Следователи СБУ установили, что с начала 2019 лесничий ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по охране лесов от самовольных порубок.

В ходе досудебного следствия установлено, что служащий знал о факте незаконной заготовки древесины на территории возглавляемого им лесничества. Однако вопреки своим служебным обязанностям он не препятствовал противоправной деятельности.

По результатам ревизии лесного хозяйства задокументирован факт незаконных порубок деревьев ценных пород общим объемом около 1300 кубических метров, вследствие чего государству причинены убытки на почти восемь миллионов гривен.

Действия лесничего квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, и объявили подозрение в совершении преступления.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия.

Досудебное следствие осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.