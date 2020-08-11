Незаконная вырубка леса на Балаклейщине: трое обвиняемых пойдут под суд

10 августа следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной вырубке леса на территории Балаклейского лесничества в Харьковской области, открытого по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обвинительный акт уже вручен фигурантам, а дело направлено в суд.

Установлено, что в период с 12:00 6 июня до 18:00 7 июня 30-летний житель Балаклеи, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение противоправных действий с древесиной, совместно с 20-летним и 30-летним мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества. Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.

Такие действия злоумышленников причинили вред окружающей среде на сумму более 120 000 гривен.

С целью возмещения ущерба государству на имущество одного из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.

Всем участникам преступления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения. Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.