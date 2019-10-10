 

Незаконная вырубка леса на Харьковщине: СБУ провела обыски

10 октября 2019 г. 15:12
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В Харьковской области правоохранители провели ряд обысков в административном здании Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства, а также по местам проживания должностных лиц лесничества в рамках начатого уголовного производства.

Как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, должностных лиц государственного лесного хозяйства подозревают в создании коррупционной схемы незаконной вырубки деревьев ценных пород и присвоении средств, полученных в результате незаконной деятельности.

Размеры убытков, причиненных государству, оцениваются в восемь миллионов двести двадцать одну тысячу гривен.

В ходе обысков правоохранители получили вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности злоумышленников.

Сейчас трем должностным лицам государственного лесничества сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следственно-оперативные действия по делу продолжаются.

Как отметили в СБУ, документирование противоправной деятельности осуществлялось во исполнение Указа Президента Украины «О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов» совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

 

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