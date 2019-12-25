Новое КП в сфере теплоснабжения в Харькове заказало за миллион сайт и мобильное приложение - ХАЦ

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые системы" (Не «Харьковские тепловые сети") заключило 21 декабря с ООО "Альтеррасофт-Украина" договор стоимостью 973,8 тыс. по разработке собственного сайта, мобильного приложения и интеграции программного обеспечения 1С.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

«Это вообще первая закупка в системе "ProZorro" для КП "Харьковские тепловые системы"», -отмечают в ХАЦ.

Как сообщается, разработка и тестирование сайта обойдется в 428,5 тыс. грн, а разработка и тестирование мобильного приложения - в 389,5 тыс. Интеграция и тестирование программного обеспечения 1С - в 155,8 тыс.

Подписали договор 21 декабря 2019.

«А все разработки, тестирования и интеграции должны сделать до 31 декабря 2019 года. То есть за 10 дней должны разработать и протестировать веб-сайт, мобильное приложение и интегрировать программное обеспечение 1С», - отмечают антикоррупционеры.

По данным ХАЦ, КП "Харьковские тепловые системы" - это новое КП, которое было зарегистрировано 25 сентября 2019. Адрес этого КП совпадает с адресом более известного харьковчанам КП "Харьковские тепловые сети", а именно: Мефодиевская, 11. Руководителем КП "Харьковские тепловые системы" является Григорий Лученцов.

«Интересно, что фирма "Альтеррасофт-Украина", которая будет разрабатывать сайт, мобильное приложение и интегрировать программное обеспечение 1С для КП, была создана еще позже, чем КП, а именно - 28 октября 2019. Владельцами компании являются Ольга Федотова и Владислав Вадимович Вишневский, который зарегистрирован в Германии», - рассказывают в ХАЦ, добавляя, что наиболее интересным является то, что директор КП "Харьковские тепловые системы", Григорий Васильевич Лученцов, и отец совладельца "Альтеррасофт-Украина" Владислава Вадимовича Вишневского, Вадим Миронович Вишневский, создавали вместе ОО "Клуб спортивного покера" Харьков ".

Представители ХАЦ отмечают, что ООО "Альтеррасофт-Украина" в системе "ProZorro" тоже появляется впервые.

«Закупку провели по переговорной процедуры, без конкуренции, в связи с тем, что по мнению заказчика, эта закупка подпадает под п.1 ст. 35 Закона Украины "О публичных закупках" (закупка произведений искусства или закупка, связанная с защитой прав интеллектуальной собственности, или заключения договора о закупке с победителем архитектурного или художественного конкурса)», - подчеркнули антикоррупционеры.

Также указано, что "Альтеррасофт-Украина" является владельцем предмета закупки и имеет право интеллектуальной собственности на него.

«Так случилось, что директор КП "Харьковские тепловые системы", Григорий Лученцов, подписал договор почти на 1 млн.грн. Без проведения торгов, с фирмой, где одним из двух совладельцев есть сын человека, с которым он основывал ГО», - комментируют в ХАЦ.

По мнению аналитика Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина, КП "Харьковские тепловые системы" появилось потому, что в Харьковском горсовете решили своеобразно вывести из глубокого кризиса городскую инфраструктуру теплоснабжения и горячей воды.

В ХАЦ отмечают, что КП "Харьковские тепловые сети" уже около 5 лет жалуются на то, что почти все средства, поступающие от потребителей за услуги отопления и поставку горячей воды, они не видят, и средства автоматически забирает НАК "Нафтогаз Украины". Вроде от этого долги по зарплате перед работниками, от этого и катастрофическое состояние инфраструктуры.

«Очень вероятно, что в ближайшее время потребители за услуги будут платить новому КП "Харьковские тепловые системы" (ХТС). А на балансе старого КП "Харьковские тепловые сети" останутся долги перед НАК "Нафтогаз Украины" и дырявые трубы,2 – подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.