Новосозданную Государственную налоговую службу Украины зарегистрировали

Новосозданная в Украине Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Как свидетельствуют данные реестра, служба получила код ЕГРПОУ 43005393. Она находится по адресу: Львовская площадь, 8 в Киеве, а ее руководителем является Сергей Верланов.

Отмечается, что основанием для создания службы является постановление Кабинета министров Украины от 18 декабря 2018 года.

Дата государственной регистрации службы – 17 мая.

Как сообщалось, 13 мая процедура регистрации новой Государственной налоговой службы Украины (ГНС) была приостановлена в связи с тем, что существующая Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, сейчас не находится в состоянии ликвидации.

В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в котором победу одержал Верланов, кандидатуру которого комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.

8 мая Кабинет министров назначил Верланова главой Государственной налоговой службы.

