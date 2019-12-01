Новые деньги, но старые зарплаты: что изменится в декабре в Украине

С 1 декабря прожиточный минимум вырастет до 2027 гривен в месяц. Для трудоспособных людей он составит 2102 гривен, а для тех, кто потерял трудоспособность, или же получает минимальную пенсию - 1638 гривен.

К концу года общий прожиточный минимум вырастет до 2189 гривен. Сейчас он составляет 1936 гривен.

К этому показателю привязаны несколько социальных выплат, а также индексация доходов и расчет алиментов, поэтому они также возрастут.

А вот минимальная зарплата не изменится и будет составлять 4173 гривен в месяц.

Согласно закону о бюджете на 2020 год, за месяц минимальная зарплата должна вырасти на полтысячи.

Еще до первого чтения бюджета правительства поручили "предпринять решительные шаги", чтобы приблизить прожиточный минимум до его реальной величины, которая может составить более 4200 гривен. Но этого так и не произошло.

Как объясняла министр социальной политики Юлия Соколовская, к прожиточному минимуму привязано много других бюджетных выплат - от социальных льгот к зарплатам судей и прокуроров. Если резко повысить этот показатель, другие бюджетные расходы вырастут в геометрической прогрессии.

Следовательно, правительство предлагает сначала принять закон, который "отвяжет" прожиточный минимум от соцвыплат, а затем повышать его.

По словам министра, "эта реформа состоится не в этом году, это - планы на следующий".

В то же время требование к правительству относительно приближения прожиточного минимума к реальному уровню более чем 4500 гривен так и осталась в тексте бюджета на следующий год.

А еще, как сообщалось, 20 декабря Нацбанк заменит бумажные пять гривен на металлические. Кроме того, обновят банкноты в 50 гривен, дизайн которых не менялся с 2004 года.

Новая банкнота в 200 гривен появится в феврале следующего года. И в новых 50 и 200 гривнах будут рельефные элементы для слабовидящих.

В следующем году должна появиться и монета в 10 гривен.

В это время монеты и банкноты в 5 и 10 гривен будут ходить в обращении одновременно.

Напомним, с 1 октября 2019 НБУ вывел из обращения монеты в 1,2 и 5 копеек. Также постепенно из обращения выводится 25 копеек, их уже не чеканят.

Кроме того, с 25 октября появилась банкнота в 1000 гривен.

Что касается цены на газ, то "Нафтогаз" оставил без изменений цены на газ для промышленности на декабрь.

Минимальная цена для предприятий, если они не имеют долгов и закупают более 50 тысяч кубов в месяц, составит 7 033,2 гривен за тысячу кубов вместе с НДС и стоимостью транспортировки.

Также в ноябре цены на газ для промышленности выросли на 20%.

Промышленные предприятия преимущественно покупают импортированный газ. С ноября 2015 года Украина не покупает газ у "Газпрома", а импортирует его из Европы.

Однако через Украину в Европу идет около половины российского газового экспорта.

В настоящее время "Нафтогаз" ведет переговоры с "Газпромом" о новом контракте на транспортировку российского газа в Европу, - старый контракт заканчивается 31 декабря.

Кроме того, с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС переходят на зимний режим. Они будут работать с 8:00 до 17:00.

Напомним, по данным штаба ООС, осенью линию разграничения в Донбассе пересекли 3200000 человек и 389000 авто.