Новые "латки" на старые: люди сидят без тепла в квартирах, пока коммунальщики чинят очередной порыв тепловых сетей

С самого утра батареи в квартирах жителей домов по улице Леся Сердюка стали холодными.

Люди говорят, что нисколько не удивились – такая ситуация за эту зиму уже далеко не первая. Всему виной, говорят, - халатность и небрежность. По словам людей, самое ужасное то, что одна проблема тянет за собой ряд других неудобств.

Алексей проживает в одной из квартир, где нет тепла. Говорит, что вода со всего микрорайона стекает к его дому. Из-за этого в подъезд невозможно зайти, ведь подвал всё время затоплен.

Алексей, житель дома

Ходил на прием к теплосетям Киевским - к начальнику. - «Сделаем. Починим». Постоянно: «починим-сделаем». Прорыв следующий - опять будет вода стоять. Трубы изношены, понимаете? Заменить всю теплотрассу или сделать гидроизоляцию. Но им проще делать просто «латку». Прорвало - опять вода в подвале

Также местные не довольны температурой в своих квартирах. Потому что, говорят они, в квартирах то настолько жарко, что приходится открывать окна и выкидывать деньги за отопление в прямом смысле «на ветер», то наоборот - холодно.

Жительница дома

Уже запарились - 26 градусов в комнате. - А вы не звонили в тепловые сети? А бесполезно - в прошлом году было то же самое. В этом году было… тоже была авария, как они говорили

Тем временем работники ХТС не на камеру говорят, что износ тепловых сетей очень велик, а ситуация с теплотрассами уже давно запущена.

Тепло же в квартиры харьковчан пообещали вернуть вечером.