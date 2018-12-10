Новые методы поиска грузов и автоперевозчиков по Украине и за ее пределами®

Транспортная ситуация в Украине постоянно осложняется. Главные факторы, затрудняющие работу - увеличение цен на бензин и дизтопливо и ухудшение качества дорог.

Увеличение количества автотранспорта за счет водителей, купивших грузовики и ставших частными автоперевозчиками, не решает проблем. На фоне обострения конкуренции и уменьшения количества заказов на автоперевозки особенно актуален поиск надежных партнеров.

Для заказчиков грузоперевозок слишком медленными становятся традиционные способы поиска автоперевозчиков по телефонным справочникам, с помощью объявлений в СМИ, по телевидению, в универсальных поисковых досках. Особенно трудно заказать грузоперевозку из незнакомого региона Украины, в котором у грузополучателя нет личных контактов с АТП или частными владельцами грузовиков. Одновременно автоперевозчики простаивают без заказов, позволяющих использовать автотранспорт со стопроцентной загрузкой.

Новый инструмент поиска транспортных партнеров

Развитие информационных технологий, мобильной связи позволили украинским разработчикам создать новые инструменты поиска транспортных партнеров. Ярким примером эффективности электронных методов стал транспортно-информационный сервис Transportica, успешно обслуживающий украинский рынок автоперевозок с 2016 года.

На внутренних и европейских маршрутах перевозка автотранспортом становится наиболее быстрым и удобным способом доставки грузов всех категорий, за исключением промышленного сырья (руд, нефти, газа).

Сайт транспортно-информационного сервиса Transportica предлагает новые формы поиска грузоперевозчика, одинаково удобные для заказчика транспортировки и водителя грузовика, автотранспортного предприятия. С помощью инструментов сервиса заказчики могут оптимизировать грузоперевозки по Украине, найти добросовестных и надежных автоперевозчиков на внутренние и европейские маршруты.

Даже незарегистрированные на сервисе заказчики и автоперевозчики могут воспользоваться таким удобным инструментом сайта, как автоматический расчет расстояния между украинскими и европейскими городами по кратчайшему маршруту.

Заказчики и автоперевозчики, зарегистрированные на транспортно-информационном сервисе, не тратят времени на поиск друг друга. Уведомления о подходящих заказах, согласии автоперевозчика на предложение поступают на мобильные телефоны в реальном времени.

Преимущества сотрудничества с сервисом грузоперевозок Transportica

По сути, сервис Transportica — это своеобразная биржа грузоперевозок, помогающая обеим сторонам транспортного процесса оперативно найти партнеров. Основными преимуществами транспортно-информационного сервиса Transportica для зарегистрированных пользователей становятся:

1. Простая процедура оформления заявки на грузоперевозку. Заказчику нужно внести в готовую форму весогабаритные параметры груза, указать пункты погрузки и выгрузки. После этого система рассчитывает средневзвешенную стоимость перевозки для самостоятельной корректировки. Через несколько минут заказчик получает несколько предложений (по SMS или электронной почте), из которых остается выбрать лучшее. Плата за размещение заказа не взимается.

2. Мобильное приложение водителя. Основной инструмент сервиса Transportica можно скачать на сайте и установить на смартфоны из Google Play или App Store. Приложение позволяет получать заказы на пути следования в конечный пункт маршрута, подбирать попутные грузы, рационально планировать рабочее время, максимально уменьшать простои. Заказы для автоперевозчика поступают персонально, учитывая параметры грузовика, местоположение на маршруте, направление движения.

3. Заказчику грузоперевозки мобильное приложение позволяет постоянно отслеживать место магистральной фуры на карте сайта, получать информацию о задержках или опережениях графика.

4. Определение надежности грузоперевозчика. Регистрация АТП, частных водителей проводится после проверки водительской лицензии, регистрационных документов грузовика. Перевозчики с низким рейтингом, негативными отзывами заказчиков удаляются из базы данных «Транспортики».

5. Рейтинг заказчиков. Ведется сервисом на основании отзывов автоперевозчиков.

6. Электронные калькуляторы. Встроенные инструменты позволяют мгновенно рассчитать ориентировочную стоимость перевозки, длину оптимального маршрута. Расчет расстояний между городами охватывает не только Украину. Одновременно с прокладкой кратчайшего маршрута по карте Европы калькулятор рассчитывает необходимое количество дизтоплива и приблизительную его стоимость.

7. Карты сайта. На маршруте помогают водителю мгновенно найти ближайшую автозаправку, ремонтную службу, кемпинг для грузовых автомобилей. Увеличение карты города поселка помогает быстро найти незнакомый пункт получения или доставки груза.

8. Техническая поддержка. Операторы службы техподдержки в рабочее время по контактным телефонам, в онлайн-чате и электронной почте support@transportica.com объясняют особенности работы с мобильным приложением, решают информационные, технические проблемы.

Работа с сервисом удобна для частных перевозчиков (владельцев или арендаторов грузовиков), больших и малых транспортных компаний. Для автотранспортных компаний сервис Transportica разработал уникальное управленческое решение. Открыв на платформе web-кабинет логиста, для водителей компании проводится онлайн регистрация (с добавлением контактных данных) Логист, работающий с web-кабинетом, получает возможность назначать водителей на зарегистрированные грузовики, пересаживать водительский персонал. В web-кабинете отражаются заказы, полученные от сервиса Transportica, и самостоятельно размещенные заказы от постоянных партнеров. Для внутренней бухгалтерии в кабинете ведется система уведомлений и отчетности.

Контакты:

+38 (068) 456-35-58

+38 (073) 161-48-40

+38 (099) 105-08-10

support@transportika.net

https://ua.transportica.com/