Новый год лучше, чем в Европе: «светодиодные прихоти» Харьковского горсовета побили все возможные рекорды

На широкую ногу несколько лет подряд Харьков празднует Новый год. Денег не жалеют ни на что - самая высокая и самая дорогая елка, украшения площади и главных улиц города светодиодными деревьями где-то за 500 000 гривен и конструкцией с Сантой за два с половиной миллиона. Главное, чтобы все мерцало и создавало праздничное настроение.

Но вот суммы на всю эту красоту с каждым годом поражают все больше. Если в прошлом году расходы на украшение города побили все украинские рекорды и составили более 17 млн ​​гривен, то в этом году еще до демонтажа новогодних украшательств сумма уже перевалила за 75000000.

Самыми дорогими капризами стали «звездные небеса» на Сумской и Пушкинской, каждое - по 17000000, и «элитное жилье» Деда Мороза на площади Свободы. На него горсовет не пожалел более шести миллионов гривен.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Мені здається, що його взагалі демонтаж буде проблемним, тому що він по моїй інформації дуже низької якості, не дивлячись на те, що він коштує майже 250 тисяч доларів - офіційно, а неофіційно, до речі, я знаю, що він коштує десь приблизно 700. 600-700 тисяч гривень. І вартість десь завищена в 10 разів.

А вот новогодняя Ярмарка: в этом году здесь должно быть с полсотни временных сооружений, в которых харьковчане смогут вкусно поесть и выпить кофе или чего-нибудь покрепче. Но вот цены здесь намного выше, чем в изысканных ресторанах рядом на центральной улице города.

По словам антикорупционера Евгения Лисичкина, операторами проведения ярмарки всегда выступают люди из окружения Харьковского городского совета.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Телефон всіх операторів ярмарок за останні два роки, у Харкові він один, є і зрозумілим, є те, що фактично, коли пов'язували проведення Літопарку, ярмарку біля Французького бульвару з сином Харківського міського голови Генадія Кернеса, тоді використовувався цей телефон і зараз використовується цей телефон. І звісно, що люди не прості отримують дозвіл на проведення всіх цих ярмарок.

И в этом году по аренде площади в казну города не попало ни копейки, это в то время, когда месячная аренда такого домика еще в прошлом году обходилась предпринимателям где-то в 70 000 гривен, рассказывает Евгений. И вот, наконец горсовет, опубликовал проект изменений в положении об организации и проведении ярмарок в Харькове.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Тепер кожен, хто виграє право на проведення у Харкові ярмарки, має кожен день, за кожен день сплачувати 0,25% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр оцих споруд, які вони виставляють. Ми підрахували, що за одну ярмарку за один місяць проведення ярмарки до бюджету міста буде орієнтовно надходити близько ста тисяч гривень.

Об окончательной сумме празднования Харьковом новогодне-рождественских праздников можно будет говорить после проведения демонтажа всех конструкций на улицах города. Антикорупционеры полагают, что все же удастся преодолеть отметку в сто миллионов гривен и традиционно занять почетное место в стране по празднованию самого дорогого Нового года.