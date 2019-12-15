Новый курс доллара в Украине: прогнозы аналитиков до конца года

Экономический эксперт Евгений Невмержицкий считает, что курс доллара в Украине всегда регулировался вручную, и нынешняя ситуация - не исключение. Воплощает это в жизнь Кабинет Министров, Национальный Банк Украины, Министерство финансов и топ-политики. Для такого регулирования они используют известные, по словам экономиста, инструменты:

- интервенции Национального Банка (процесс, когда банк покупает или продает большие партии иностранной валюты);

- межбанковские продажи;

- валютная либерализация;

- ставки по облигациям внутреннего государственного займа.

Экономических же причин для падения курса доллара нет. Более того, экономисты считали, что 2019 год должен был ознаменоваться падением гривни и ростом доллара. Но из-за субъективных факторов эти прогнозы были не оправданы, считает Невмержицкий.

«В этом году был самый пиковый вариант возврата денег по внешним экономическим долгам, и все предпосылки были для снижения курса гривны. Хотя были возможности держать его стабильным. Тем не менее, мы наблюдаем укрепление, что не мог прогнозировать никакой экономист, потому что у нас курс устанавливают, исходя из субъективного фактора – воли людей, которые имеют к этому доступ», – поделился он.

Гривня укрепляется, но без пользы для экономики

Такое укрепление национальной валюты все равно не способствует росту экономики, да и цены продолжают повышаться. Это эксперт объясняет "зашкальными ставками Национального Банка" и высокими ставками по облигациям внутреннего государственного займа.

- Росту способствует контролируемый уровень инфляции на уровне 2-3%, даже 1% (по состоянию на декабрь он составляет 5,1%. – Ред.). То, что имеет место в развитых экономиках цивилизованных стран мира. Например, в странах Евросоюза, куда мы стремимся, – рассказал Невмержицкий.

Но есть и другие факторы, которые, по мнению экономиста, косвенно или прямо могут повлиять на экономический рост:

- приведение учетной ставки НБУ как минимум до 5%;

- сбалансирование тарифов;

- рабочая судебная система.

Бывший член совета НБУ Василий Горбаль выделил минусы, которые возникли из-за падения курса доллара. Первым страдает украинский экспорт, в частности, металлургия, следом за ними семьи заробитчан (которые, к слову, пересылают за месяц около одного миллиарда долларов), ведь при обмене валюты они получают меньше денег, чем раньше.

К слову, когда доллар был на отметке 5 гривень и спустился до 4,5, экспортеры совместно с советом НБУ обратились в Нацбанк, и доллар вернули к прежней отметке.

Доллар продолжит падать

По прогнозам эксперта, тренд с падением доллара продолжится, и к концу года он может достигнуть до отметки в 22 гривни, а тенденция падения продолжится и в 2020.

– Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривны, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80-гривну до конца года. Он может быть на уровне 22 гривень, – спрогнозировал эксперт.

При этом он отмечает, что эти цифры исходят из технического анализа, но только им руководствоваться нельзя, так как на курс влияют намерения людей, контролирующих его.

"Если говорить откровенно, то все понимают, что Национальный банк независимым в нашей стране никогда не был", – отметил Невмержицкий.

Однако и резких скачков ожидать не стоит, потому что это влияет на рейтинг правительства, а значит, им банально невыгодны колебания в этой сфере.

В свою очередь, Василий Горбаль считает, что курс следовало бы вернуть к прежним отметкам – около 27 гривень за доллар, но делать это стоит очень осторожно.

"Для экономики и бюджета правильно было бы вернуть к расчетным показателям, но есть второй риск, что в расшатывание курса могут включиться игроки рынка, и курс гривни вылетит за прогнозные показатели, ниже 27. У нас были подобные истории, когда курс выпрыгивал и до 39", – предостерег эксперт.