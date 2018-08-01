Нужен ли вам Smart TV или уловки современного маркетинга®

Smart TV – это современная операционная система, интегрированная в телевизор, которая позволяет беспрепятственно подключаться к сети интернет по Wi-Fi соединению. Это полезное дополнение, которое превратить Ваш обычный телевизор в многофункциональный мультимедийный центр!

Smart TV – это уловка современного маркетинга или необходимость?

Настоящая технология может быть реализована как в составе нового телевизора или в виде устанавливаемого модуля к существующему агрегату. Отмечаем, что каждый пользователь формирует функционал «умного» ТВ самостоятельно! Состоянием на 2018 к Вашим услугам:

Бесповоротная замена эфирного TV! Вы не только можете находить и просматривать любимые телешоу в удобное время, но и формировать свою собственную телепрограмму при помощи специальных сервисов. Запись медиа файлов на съемный носитель. Единственное ограничение здесь: некоторые каналы могут быть защищены от записи. Серфинг в интернете. Samsung, Lg, Philips, Sony и другие ведущие марки предлагают Smart TV со встроенным браузером. Это позволит использовать телевизор в качестве компьютера, только побольше! Работа и общение в социальных сетях. Подключите к Смарт ТВ клавиатуру и переписывайтесь в чатах, смотрите новостную ленту друзей в самых популярных сетях! Видеообщение. Такая возможность предлагается моделями среднего и высокого класса. Установите приложение «Skype» и наслаждайтесь «живым» общением!

Все эти функции могут быть реализованы в телевизорах со Smart TV, представленных в специализированном интернет супермаркете ABV: https://www.abv.com.ua. Касательно заказа устройств по Украине или консультаций по другим вопросам набирайте: 0(67)634-40-10, 0(63)887-62-20 или 0(50)07-555-97.

Как настроить и пользоваться Smart TV и нужен ли он Вам вообще?

Касательно вопроса о том является ли Смарт ТВ уловкой современного маркетинга: к этому моменту, скорее всего, он утратил свою актуальность! Как же воспользоваться этой технологией на практике, консультирует ABV:

Подсоедините интернет в дом и подключите к нему устройство. Для этого в разделе «Сеть» Выберите «Беспроводное подключение». Заполните поля с логином и паролем – удачи!

Создайте и зарегистрируйте аккаунт. Делается это с той единственной целью чтобы получить доступ ко всем возможностям Smart TV https://www.abv.com.ua/category/10311/smart_tv/est-488. Например: составлять собственную фильмотеку, загружать и устанавливать приложения, виджеты и т.д.

Отыщите на рабочей панели магазин приложений и установите необходимые (большинство из них бесплатные!).

Нужная вещь или уловки современного маркетинга? – мы предоставили Вам аргументы, далее решение за Вами!