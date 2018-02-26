Обезьяны дороже людей. Бюджетные странности от горсовета

Первые серьезные морозы, пришедшие в Харьковскую область этой зимой, опровергли слова городских чиновников о том, что город готов к зиме и отопительному сезону.

Хотя еще на прошлой неделе, отчитываясь на сессии горсовета о своей работе, мэр города Геннадий Кернес говорил: он и его команда постоянно заботятся о коммунальном благополучии харьковчан.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

На финансирование водопроводного хозяйства и тепловых сетей города направлено 472 миллиона гривен, что в 1,7 раз больше чем в 2016 году

Но на самом деле, говорит оппонент мэра, антикоррупционер Игорь Черняк, в горсовете просто манипулируют цифрами.

Ведь львиная доля помощи идет на зарплату и другие расходы коммунальщиков, сети реконструируют за счет инвестпрограммы, которая формируется из личных средств предприятия и бюджетных траншей, которая в прошлом году составила около 68 миллионов.

А этого хватило лишь для того, чтобы заменить всего один процент трубопроводов.

А в этом году расходы на теплосеть даже еще уменьшились.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Согласно той информации, которую дают сами тепловики, 75% тепловых сетей подлежат замене. Т.е. мы можем понять, что если делать по 1% в год, то очень быстро все придет к тому краху, который есть на сегодняшний день то, что мы можем видеть по городу. Но парадоксальная ситуация в том что в 2018 году объем тех магистралей, которые подлежали ремонту, был уменьшен еще в 3 раза по сравнению с 2017 годом. И на сегодняшний день в инвест-программе заложен ремонт менее 6 километров сетей. Общая протяженность более 1600 км. Т.е. мы видим меньше чем 0,3% от потребностей от общей длины, будет отремонтировано в этом году. При этом в бюджете отдельной строкой, то что не предусмотрено инвест-программой, предусмотрено всего 3,5 млн. гривен на реконструкцию тепловых сетей. Согласно той информации, на реконструкцию одного туалета в парке Горького предусмотрено более 5 миллионов гривен.

Это не говоря уже о том, что почти полтора миллиарда гривен команда Кернеса решила затратить на новый инвестиционный проект - улучшение и без того очень уж красивого парка имени Горького и зоопарк, где только на новый дом для обезьянок решено выделить деньги в 50 раз больше, чем на целевой ремонт теплосетей.