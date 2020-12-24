Областной бюджет на 2021 год принят: на что будут выделены средства

В Харьковской области приняли областной бюджет на 2021 год.

Соответствующее решение приняли на заседании сессии областного совета 24 декабря.

Как отметили в пресс-службе ХОГА, принятие областного бюджета в защищенных статьях позволит в плановом режиме работать уже с начала следующего года: вовремя выплачивать зарплаты, рассчитываться за энергоносители, выполнять социальные обязательства и мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В дальнейшем в областной бюджет будут вносить изменения, которые позволят финансировать программы развития.

Документ утвердили в защищенных статьях. Кроме них, бюджет предусматривает создание своеобразного резервного фонда для отрасли здравоохранения в размере 130 млн грн. Это позволит оперативно реагировать на вызовы, связанные с COVID-19.

Директор Департамента финансов Харьковской ОГА Сергей Овсянников отметил, что в бюджете на 2021 год уже предусмотрели увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 декабря 2021-го - до 6500 гривен.

Также в областном бюджете кроме защищенных статей, уже заложено финансирование некоторых мероприятий областных целевых программ.

Так, по программе «Здоровье Слобожанщины» предусмотрели средства для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в первом полугодии. Средства передаются в виде целевой субвенции местным бюджетам области на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина.

По программе «Новое образовательное пространство Харьковщины» предусмотрены средства на областные стипендии, а также для обеспечения компенсации проезда в электрическом транспорте студентов, учащихся и воспитанников учебных заведений.

На выполнение мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения средства выделены для оказания материальной помощи жителям области, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Финансовую поддержку получат общественные организации ветеранов и лиц с инвалидностью. Также предусмотрена субвенция местным бюджетам области на проведение санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью в результате общего заболевания, лиц с инвалидностью с детства, ветеранов войны и т.д.

В рамках Программы развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2019-2023 годы поддержку получат театральные и концертные учреждения, ансамбли, филармония, Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский» и Большой Слобожанский ансамбль песни и танца.

Также предусмотрены средства на выплату именных стипендий и гранд-премий.

«Финансирование заложено для выполнения мероприятий еще ряда областных программ. В целом расходы на реализацию отдельных областных программ на сегодня составляют более 662 млн грн.

Общий объем областного бюджета - 2021 составил более 5,7 млрд грн.», - добавили в ХОГА.