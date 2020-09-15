Обнародован проект госбюджета на 2021 год

15 сентября 2020 г. 11:15
Источник: Корреспондент.net
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На сайте Верховной Рады обнародован проект госбюджета на 2021 год, накануне внесенный на рассмотрение парламента правительством.

Проект бюджета-2021 вчера представил министр финансов Сергей Марченко. При этом в Раде заявили, что Минфин не консультировался с нардепами по бюджету.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура после заседании фракции заявил, что проект закона о госбюджете на 2021 год будет полностью переписан, пишет УНН.

“Бюджет полностью будет переписан. Господин Радуцкий отметил, что действительно в рамках того роста заболевания COVID-19 недостаточно финансирования, надо больше выделять средств и есть вопрос обороны, оно учтено. Вопросы социальных стандартов, повышение прожиточного минимума, пенсий - это учтено, но мне кажется, что бюджет должен быть более сбалансированный и продолжим эту дискуссию однозначно”, - отметил Качура.

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