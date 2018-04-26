Обновление оборудования и выпуск новой техники. Завод имени Малышева возобновит производство БТРов

26 апреля 2018 г. 19:45
Автор: Лариса Говина
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Возобновление выпуска легкобронированных колесных машин. На заводе имени Малышева проанонсировали, что уже скоро они начнут производить не только тяжелую гусеничную технику, но и БТР-3 и БТР-4.

Александр Хлань, ген. директор. завода им. Малышева:

Сейчас для этого приобретено все оборудование, стенды, опрокидыватели, бластировочные камеры и те сварочные бригады, которые сформированы были в процессе изготовления оплота, мы их разделим, оплот будет для Украины и будет легкобронированная техника тоже для Украины.

Контракт с Таиландом завершился успешно, в дальнейшем перспектив по сотрудничеству с разными странами мира много, отмечают на предприятии. Еще в 2016-м году и задолго до этого завод был убыточным, но начиная с 2017-го начал получать прибыль и постоянно развивается. Это существенно повлияло на состояние промышленности в области, подчеркивают в облгосадминистрации, а значит и на создание рабочих мест.

Юлия Светличная, губернатор:

За минулий рік створено 4 тисяч робочих місць на заводах, тому надзвичайно важливо, щоб виробництво мали свої закази, а люди від цього мали заробітню платню.

Павел Букин, ген. директор "Укроборонпрома":

За останні 2 роки заводом Малишева було виконано велику кількість замолвень. Як зовнішнього замовника, це були такі країни як Пакистан, як Таїланд,також замовлення Міністерства оборони. Проведено велику роботу з ремонту та модернызації військової бронетанкової техніки збройних сил України.

В ХОГА обещают, что начиная с 2018-го года государством будет выделено значительную сумму средств для финансового обеспечения производственных мощностей завода имени Малышева. При этом инвестиционная программа рассчитана не на один год. Завод – одно из старейших предприятий Харькове, его создали еще в конце 19 века и в этом году предприятию исполняется 122.

Видео: 

Завод имени Малышева возобновит производство БТРов - 26.04.5018

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