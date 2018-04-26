Обновление оборудования и выпуск новой техники. Завод имени Малышева возобновит производство БТРов

Возобновление выпуска легкобронированных колесных машин. На заводе имени Малышева проанонсировали, что уже скоро они начнут производить не только тяжелую гусеничную технику, но и БТР-3 и БТР-4.

Александр Хлань, ген. директор. завода им. Малышева:

Сейчас для этого приобретено все оборудование, стенды, опрокидыватели, бластировочные камеры и те сварочные бригады, которые сформированы были в процессе изготовления оплота, мы их разделим, оплот будет для Украины и будет легкобронированная техника тоже для Украины.

Контракт с Таиландом завершился успешно, в дальнейшем перспектив по сотрудничеству с разными странами мира много, отмечают на предприятии. Еще в 2016-м году и задолго до этого завод был убыточным, но начиная с 2017-го начал получать прибыль и постоянно развивается. Это существенно повлияло на состояние промышленности в области, подчеркивают в облгосадминистрации, а значит и на создание рабочих мест.

Юлия Светличная, губернатор:

За минулий рік створено 4 тисяч робочих місць на заводах, тому надзвичайно важливо, щоб виробництво мали свої закази, а люди від цього мали заробітню платню.

Павел Букин, ген. директор "Укроборонпрома":

За останні 2 роки заводом Малишева було виконано велику кількість замолвень. Як зовнішнього замовника, це були такі країни як Пакистан, як Таїланд,також замовлення Міністерства оборони. Проведено велику роботу з ремонту та модернызації військової бронетанкової техніки збройних сил України.

В ХОГА обещают, что начиная с 2018-го года государством будет выделено значительную сумму средств для финансового обеспечения производственных мощностей завода имени Малышева. При этом инвестиционная программа рассчитана не на один год. Завод – одно из старейших предприятий Харькове, его создали еще в конце 19 века и в этом году предприятию исполняется 122.