Обновленный за 5 миллионов туалет в Парке Горького: благо для харьковчан или растрата бюджетных средств?

16 января 2019 г. 19:23
Автор: Марина Николаева
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Обновленная сантехника и плитка, кабинки для мужчин и женщин, для людей с ограниченными возможностями и комната с пеленальным столиком для мам с младенцами. А также зеркало, аквариум и аудиосистема, которая воспроизводит пение. Реконструированный туалет в Парке Горького стал новым аттракционом, куда посетители приходят полюбоваться рыбками.

При этом вряд ли кто задумывается, сколько стоила такая «забота». А это довольно впечатляющая сумма - 5,6 миллиона гривен. Именно столько, по бюджету развития, обошелся ремонт туалета. То есть - это цена 10-12 квартир в городе Харькове, которые можно было бы купить для малообеспеченных семей, или перечислить эти деньги на инсулин или ремонт тепловых сетей.

Дмитрий Дробот, хац

Это такой вверх цинизма нашей городской власти - тратить такие суммы на туалет, хотя в 2017 году такая сумма выделялась на все тепловые сети, когда у нас люди были без отопления долго.

При этом на что именно потрачена такая нереальная сумма, в парке не показывают - смету пока не предоставили ни журналистам, ни антикоррупционерам, ни депутатам. Ее нет даже в профильном департаменте.

Светлана Бабицкая, нач. департамента культуры

Мы обратились к начальнику коммунального предприятия и предоставим депутату эту документацию

Возможно, говорят представители общественности, смету проверят еще и правоохранительные органы, ведь такая реконструкция в разы превышает рыночную стоимость ремонта подобного сооружения и, учитывая, что именно КП «Парк Горького» является убыточным предприятием, - а деньги были перечислены из бюджета, то есть из карманов харьковчан, - то можно усмотреть растрату.

 

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Обновленный за 5 млн туалет в Парке Горького - 16.01.2019

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