"Оборонный" скандал: в незаконных сделках харьковские предприятия играли не последнюю роль - мнение

Несмотря на то, что в оборонном скандале фигурирует четыре харьковских предприятия - «Харьковский бронетанковый завод», «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова», «Изюмский приборостроительный завод" и "Лозовской кузнечно-механический завод», никаких активных следственных действий здесь сейчас не ведется, предприятия работают в обычном режиме.

Именно эти заводы, по данным расследователей программы «Наши деньги» с Денисом Бигусом, фигурировали в многомиллионной коррупционной схеме вымывания бюджетных денег в оборонном секторе.

Её участниками также якобы являются первый секретарь СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь, гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин и бывший работник концерна Виталий Жуков, руководители оборонных структур разных уровней и предприятий, в том числе, собственно, и харьковских.

По данным расследователей, участники схемы через подставные фирмы покупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Затем «накручивали» цены в несколько раз и по сговору с Государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его же заводы, а многомиллионные "откаты" делили между собой.

Но работники заводов утверждают, что на их работе громкие общегосударственные процессы не отразились.

А тут работают нормальные люди. - А рабочие это как-то обсуждают? – Нет, все устали от этого.

Конечно, политический. - Скажите, а танки ремонтируют какими запчастями – российскими? - Я даже не знаю.

Я вообще не знаю, о чём вы говорите. Я не смотрю ничего.

Официальные лица скандал не комментируют, на звонки не отвечают. Единственное следственное действие, о котором известно – это отстранение директоров ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" Алексея Бабича и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

Впрочем, последний говорит, что он всегда "на телефоне", контролирует работу предприятия и называет скандал политическим.

В телефонном разговоре с корреспондентом АТН он подтвердил, что предприятие действительно сотрудничало с фирмой "ОптимумСпецдеталь" до 2016 года, которая поставляла российские, вероятнее всего, контрабандные детали. Но другого выхода, убеждает Филоненко, не было, так как нужны были прицелы для боевых машин.

При этом директор уверяет, что ни о каких переплатах речь не шла - детали поставлялись по той же цене, что и по официальным российским контрактам в 2012 и 2013 годах, а после 2016-го завод переоборудовал производство на использование американских деталей.

А вот юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, который проанализировал все уголовные производства, которые были открыты и успешно забыты ранее по этой схеме, отмечает, что разговоры о «контрабанде ради Отечества» - это манипуляции, суть схемы - именно в хищении оборонного бюджета.

Шесть уголовных производств, находящихся в судебном реестре, и на которые указал советник Президента Юрий Бирюков, говорит Рысенко, фактически не касаются расследований контрабанды: все они - об участниках схемы и о том, как выводились деньги из заводов, в том числе - харьковских.

Владимир Рысенко, юрист

Например, по Харьковскому бронетанковому заводу: в 2015 году, в ноябре 2015 года на 5 миллионов гривен были куплены детали, которые хранились на этом заводе. Еще раз - Министерству обороны принадлежат детали, их завод покупает и перечисляет 5 миллионов "Оптиумспецдетали" и обналичивается. То есть фактически эти 5 миллионов украдены у Министерства обороны. Все. Ни о какой контрабанде, ни о каком патриотизме нет ни слова.

Более того, отмечает Рысенко, следователи военной прокуратуры и НАБУ еще несколько лет назад установили не только то, как выводились деньги, но и факты преступного отношения к военным и армии. Это зафиксировано в судебных документах.

Владимир Рысенко, юрист

Наше КБ "Морозова" поменяло сталь, которая использовалась для "Дозор Б", бронетранспортеров, поменяли на Амстол-500, то есть поменяли на незакаленную сталь кузнечно-механического. Эту тему подняли волонтеры с Днепра, которые достали листы: они просто прошивались стрелковым оружием. В офіційній ухвалі: "недотримані умови стійкості."

При этом, говорит юрист, по всем делам следствие было приостановлено, это было отражено опять же в судебном реестре. Ни одного приговора, несмотря на установленные факты циничных растрат, провозглашено не было, кроме как о отношении одной женщины, на которую была оформлена подставная фирма. Она получила условный срок за фиктивное предпринимательство.

И если бы не журналистское расследование, участники скандала продолжали бы свои схемы, уверен антикоррупционер.