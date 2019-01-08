Обосновано ли подорожание харьковского метро: мнение экспертов

Метрополитен – восемь гривен, а трамваи и троллейбусы – шесть. Именно такие суммы придется платить харьковчанам за услуги этих видов транспорта с февраля 2019 года.

Соответствующая информация была озвучена в мэрии со ссылкой на необходимость повышения заработной платы работникам учреждений, стоимость электроэнергии и традиционную убыточность предприятий.

Впрочем, харьковчанам не привыкать к традиционному сезонному повышению цен на транспорт. Метро уже несколько лет подряд дорожало то на 20%, то на 30%. Но на этот раз подземка неприятно поразила горожан подорожанием сразу на целых 60%.

Наталья Радченко, пенсионерка

Да, метро меня коснется. Конечно, очень много. Сразу на такую сумму, я так слышала - 8 гривен, получается – очень много – это больше 50%. Конечно, негативно скажется на многих семейных бюджетах. - Вы знаете, что входит в тарификацию подорожания? – Нет, об этом же нигде не пишут и не говорят, просто сообщают, что приняли решение.

Жанна, общественная активистка

Однозначно - эскалаторы, которые нужно обслуживать. Однозначно - уборка. Однозначно в тарифы входит и обслуживание персонала, охрана. Ну, наверное, сейчас тоже минимальная зарплата повысилась и оплата проезда, потому что все бюджетники обязаны теперь получать больше.

Владимир Белоусов, специалист ІТ

Я считаю, что подорожание обосновано, но деньги расходуются в метро нецелесообразно. Где-то наверняка происходят мутные коррупционные схемы. И где-то, возможно, затраты метро могли бы быть меньше.

Между тем коммунальщики говорят, что предприятие даже при таком повышении не сможет стать неубыточным.

Так, на сегодня долг харьковского метро превышает 70 млн. гривен. Но откуда он взялся и является ли реальным, а не просто растратой – отследить пока невозможно.

Эксперт антикоррупционного центра рассказывает, что политика руководства метрополитена не является прозрачной. Отследить прибыли за аренду, рекламу, пассажиропоток невозможно.

Кроме этого, коммунальное предприятие неоднократно было замечено в участии в сомнительных тендерах и предпочтении фирмам, связанным с его действующим и бывшим руководством. Которые, кстати, пока фигурируют в уголовных процессах по неуплате налогов и растрате имущества.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

І про що хотілося б одразу сказати: що підприємство це максимально неефективно працює, воно приховує доходи від рекламної діяльності, від здачі в оренду площ та майданчиків на станціях, в вагонах метро. Звісно, було розділено комунальне підприємство і торгівля в підземних переходах, і зараз цим займається інше комунальне підприємство – таким чином набагато важче порахувати доходи.

При этом качество услуги не улучшается. Разменных автоматов, реально-действующего Е-ticket и обещанных автоматов для расчета банковскими картами также нет, отмечает специалист. К тому же не проводится независимый внешний аудит.

В это же время метро сообщает, что подорожание вынужденное: после перерасчета тарифа специалисты получили себестоимость, которая составила 8 гривен. В эту стоимость даже не заложена прибыль предприятия. Составляющие тарифа - это затраты на энергоресурсы - 14%, заработная плата - 21%, затраты на ремонт и обслуживание оборудования - 54%, административные расходы - 2%, а износ оборудования - 9%.

Средства, полученные после введения нового тарифа, также будут направлены на погашение кредиторской задолженности метро.