Очистка воды и замена труб: украинские "водоканалы" в Харькове обсудили самые острые проблемы

Фонтаны, бьющие из-под земли из-за аварий на трассе, временное отсутствие холодной воды в домах и ручьи, которые образуются на дорогах. В социальных сетях харьковчане довольно часто выкладывают фото и видео с последствиями порывов труб.

В КП "Харьковводоканал" признают: большинство сетей в разных районах существенно изношены, поэтому нуждаются в ремонте. Работы проводят постепенно, рассказывают харьковские коммунальщики, отсюда и многочисленные разрытия по городу. Скорость зависит от количества рабочих рук и финансирования.

Александр Коваленко, 1-й заместитель гендиректора КП "Харьковводоканал"

По масштабным работам сейчас самая крупная - это перекладка водовода по улице Алчевских (Артема бывшая). Изношенный водовод, который доставлял много проблем изношенному водоводу города. Мы его ведем как раз за деньги городского бюджета. Кроме этого, мы перекладываем внутриквартальные линии, особенно там, где ремонтируется дорожное покрытие. Чтобы не возвращаться потом

Львиная доля сетей, говорят специалисты, прокладывалась еще в советские времена. Чтобы ремонтировать их сейчас и проводить масштабные реконструкции, привлекают средства из местного бюджета, а также деньги Всемирного банка. Но цены на некоторое оборудование и затем работы по его замене, отмечают, космические. Особенно, если это касается системы водоотведения и функционирования очистных сооружений.

В течение последних 15 лет переуложили около 40 километров труб, подчеркивают коммунальщики, но это мизер по сравнению с общими потребностями Харькова.

Александр Коваленко, 1-й заместитель гендиректора КП "Харьковводоканал"

Очень серьезная проблема, особенно с железобетонными коллекторами. А в Харькове есть коллекторы, которые находятся на глубине от 9 до 50 метров и диаметрами до 4 метров. Проблема есть. И это требует мер по перекладке и санации этих коллекторов.

Общие проблемы "водоканалов" страны обсуждали их представители во время конференции в Харькове. В 2020-м ко всем существующим вопросам добавился еще и кризис из-за коронавируса, некоторые проекты пришлось поставить на паузу или уменьшить темпы реализации. Одна из самых болезненных проблем для большинства регионов - загрязнение водоемов нечистотами в селах и поселках из-за отсутствия канализации.

Дмитрий Новицкий, генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал"

В нас є величезна проблема в Україні: лише 3 % населених пунктів, мається на увазі - сільскі населені пункти, каналізовані. і це величезний ринок, який має розвиватися, має працювати державна підтримка підприємств, щоб ми не зупинялися, мається на увазі, в цілому, Україна. В цьому напрямі, тому що зараз величезна екологічна проблема.

В Украине сложилась такая ситуация, когда поверхностные воды, а в отдельных регионах - и часть подземных, не соответствуют требованиям санитарного законодательства как источники водоснабжения по уровню загрязнения.

А в некоторых областях очистные сооружения, технологии и способы обеззараживания не способны очистить питьевую воду до нужного уровня, отмечают специалисты.

Чтобы решить эти проблемы, средств, выделяемых из местных бюджетов, недостаточно, а недофинансирование от государства уже стало хроническим.