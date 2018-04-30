Одесский припортовый завод полностью прекратил свою деятельность

30 апреля 2018 г. 18:00
Источник: Новое Время
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Мощный Одесский припортовый завод полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие.

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение сообщения от Укртрансгаза о нарушении компанией ПЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и прекращении подачи газа на завод", - отметил он.

Транспортировка природного газа, в связи с нарушением договора со стороны ООО Всеукраинская энергокомпания (ПЭК), в точке выхода из газотранспортной системы, к которой подключена газораспределительная система ПАО Одессагаз, прекратилось в 7:00 26 апреля.

 

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