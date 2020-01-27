Официальный курс доллара резко повышается

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 24,5984 гривен за 1 доллар (+0,2683 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет 24,3301 гривен за 1 доллар.

Напомним, 27 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 января справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 января (24,27 грн).