Оформить кредит онлайн на карту или наличными в Украине®

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25 июня 2019 г. 9:48
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Срочно одолжить деньги у знакомых возможно не всегда. На помощь в этой ситуации приходят микрозаймы и компания «Заплатка». Всего за четверть часа здесь можно получить займ на банковский пластик на действительно выгодных условиях.

Потребность в срочном займе невозможно предугадать. Даже если есть сбережения, в жизни случаются форс-мажоры, требующие дополнительных средств. Самым удобным способом получить деньги в долг является обращение в микрофинансовую компанию — например,

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выдает компания «Заплатка».

«Заплатка» — сколько денег и на каких условиях предоставляет сервис?

Компания может помочь в получении скромного займа, позволяющего дотянуть до зарплаты или покрыть срочные расходы. Постоянные клиенты сервиса могут рассчитывать на выдачу 7 тысяч гривен всего под 1,1% в сутки, для новых клиентов доступно 3 тысячи гривен максимум с 1,5% комиссии.

Условия для жителей Украины крайне простые — нужно предоставить:

  • паспорт гражданина страны с подтверждением совершеннолетия;
  • скан ИНН;
  • пластиковую карточку любого банка, на которую и поступят деньги.

Справок с работы и залогов предоставлять не нужно — сервис по выдаче микрозаймов работает без лишней бюрократии.

Какой срок отводится на принятие решения?

«Заплатка» выносит вердикт по поступающим обращениям очень быстро. С момента отправки заявки до получения ответа проходит всего 15 минут — причем ответ чаще всего положительный. Еще через пару минут

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поступает на карту, а пользоваться им можно от 20 дней до месяца — это позволяет спокойно разобраться с возникшими финансовыми трудностями.

Какие бонусы предлагает «Заплатка» своим клиентам?

Каждый новый клиент компании может рассчитывать на приятный бонус со стороны сервиса — первые 5 дней использовать деньги можно бесплатно. Комиссия не начисляется — если в этот период возвратить всю сумму займа, то кредит окажется совсем беспроцентным.

Для постоянных клиентов предусмотрены увеличенные суммы займов. Кроме того, сокращается срок принятия решения — ответ о выдаче микрозайма приходит всего через 5 минут после запроса.

Что делать, если вернуть деньги не получается в срок?

Даже при тщательном расчете бюджета может возникнуть ситуация, когда срок возвращения займа с процентами уже подошел — а свободных средств по-прежнему нет. Сервис «Заплатка» идет своим клиентам навстречу. В таких случаях можно воспользоваться акцией, предоставляющей недельную отсрочку без штрафов и пени.

Использовать сервис» «Заплатка» по-настоящему выгодно. Если срочно нужны заемные средства, стоит просто зайти на сайт компании и за пару минут оформить заявку на быстрое предоставление небольшой денежной ссуды.

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