Оформить кредит под залог квартиры быстро и безопасно ®

Необходимость в расширении бизнеса, оплата обучения, отпуск мечты или долгожданный ремонт – подобные ситуации могут поставить в тупик. Существует ли быстрый, но безопасный способ получить значительную сумму в долг?

Если вам срочно нужны деньги, быстрее и проще всего будет оформить кредит под залог квартиры. Если вы сейчас подумали об обращении в банк – это не самая лучшая идея. В лучшем случае, вы потратите уйму времени на путешествие по дебрям бюрократии. В худшем – после этого вам откажут в займе.

Где и как оформить кредит под залог квартиры?

Наиболее разумным выбором для оформления кредита будет обращение в одну из небанковских финансовых организаций. Но выбирайте только те компании, которые не один год занимаются кредитованием и отзывы об их работе можно найти в свободном доступе.

Чтобы оформить кредит под залог квартиры, обращайтесь в компанию «Кредит 112». Почему именно к нам? Мы работаем на рынке кредитования с 2005 года. За время своей работы мы обзавелись более, чем 150 инвесторами и партнерами и выдали кредитов полмиллиарда гривен.

Решив обратиться за кредитом под залог квартиры к нам, вы получите:

Честность и прозрачность условий сотрудничества.

Быстрый предварительный ответ (до 10 мин) и получение денег через 1-2 часа.

Возможность выбрать наиболее подходящую именно вам программу кредитования.

Одну из самых низких процентных ставок (от 18% годовых или 1,5% в месяц).

Возможность избежать бюрократических проволочек – вам понадобится минимум документов.

Мы поможем вам оформить кредит под залог квартиры

Компания «Кредит 112» всегда ориентируется на интересы своих клиентов. Вы ищете наиболее выгодные условия кредитования? Мы сделаем вам предложение, взяв во внимание специфику вашей ситуации.

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