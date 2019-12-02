ОГА добавила члену исполкома Кернеса 170 миллионов на онкоцентр по скрытым ценам - СМИ

Департамент капитального строительства Харьковской ОГА 28 ноября по результатам тендера заказал у ЗАО «Трест Жилстрой-1» строительство комплекса КНП «Областной центр онкологии» за 169 880 000 гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

В этом году в июне компания выиграла тендер Департамента на строительство первой очереди онкоцентра по улице Лесопарковской,4 в Харькове без открытых цен за 650 720 000 гривен.

По новому соглашению, она должна построить вторую очередь до конца 2020 года. В частности, смонтируют медицинское и технологическое оборудование лечебно-диагностического корпуса блока №2, а также обустроят системы, сети, лифты, автомобильные дороги, благоустроят и озеленят территорию.

Таким образом, общая стоимость двух очередей онкоцентра составляет 820,60 млн грн.

Итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Работы на 22% цены сделки выполнит субподрядчик ЗАО «Южспецатомэнергомонтаж».

Гарантийный срок составляет десять лет. На заработную плату пойдет рабочим 12 миллионов 530 тысяч гривен, то есть 7% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% - 4520000 гривен.

Как отмечается, цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 171 450 000 гривен.

«Трест Жилстрой-1» принадлежит Александру Харченко, бывшему депутату Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне - члена исполкома Харьковского горсовета. Он также владеет «Южспецатомэнергомонтаж», которое по данному договору выступает субподрядчиком.

Единственным конкурентом было харьковское ООО «Стальконструкция Лтд», которое, как и ООО «Стальконструкция 1», принадлежит ООО «ХСУ № 127» Леониду Костюкову, Сергею Волохову и Леониду Музыке.

Ранее долями Волохова и Музыки в фирме «ХСУ № 127» владели директор «Стальконструкции Лтд» Николай Меленцов и почетный гражданин Харьковской Сергей Евель. Последний является почетным членом ОО «Харьковский клуб«Генерал» с вышеупомянутым Александром Харченко. Еще раньше долю Евеля в фирме имел Андрей Константинов.

На момент подписания первого договора Харьковскую ОГА возглавляла Юлия Светличная, назначенная теперь уже экс-президентом Петром Порошенко. А в ноябре президент Владимир Зеленский назначил на эту должность Алексея Кучера, который к тому прошел в парламент от «Слуги народа» по округу №179 в Харьковской области.

Как пишет «Харьковский антикоррупционный центр», до выборов Кучер был адвокатом, в частности, являлся защитником фигурантов по делам о «кооперативной схемы Кернеса-Добкина», «рюкзаков Авакова», судьи Лазюка тому подобное.