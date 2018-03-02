Ограничение на потребление газа. Харьковские ТЭЦ перейдут на мазут, школьников и студентов отправили на внеплановые каникулы

Отправить школьников на вынужденные каникулы Кабмин обязал местных чиновников во всех регионах Украины. Также в Минэнерго посоветовали пересмотреть температурный режим до «минимально допустимой нормы». А руководителям украинских предприятий изменить план работы. Выполнять требования правительства с сегодняшнего дня будут и в Харьковской области. Основная причина – экономия голубого топлива.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА:

Школы, профтехобразование, высшие учебные заведения, по всей области - и в городе, и в Харьковской области будут работать в режиме каникул, то есть работать не будут, а мы будем уменьшать туда подачу теплоносителя для того, чтобы не разморозить систему, и в то же время уменьшить подачу теплоносителя и экономии газа.

Закроют до 7 марта и детские садики области, рассказали в ХОГА. Городские власти в свою чергу сообщили, отдыхать будут школьники и студенты, дошкольные учебные учреждения в данный момент возможность отапливать есть, поэтому они будут работать в штатном режиме. Такая экономия связана с морозной погодой и проблемами с поставкой газа, подчеркивают в Киеве. Накануне Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» относительно взыскания штрафа за якобы незаконно отобранные «Нефтегазом» объемы транзитного газа и постановил выплатить украинской компании больше 4 миллиардов долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов топлива. После победы украинского «Нефтегаза» над укаринским «Газпромом», российская компания сначала заявила о снижении на 20 процентов давления в газопроводах на своей стороне системы, также свела к минимумк продажу газа другим клиентам, а вскоре отказалась предоставлять газ Украине в марте, вернув предоплату, и объявила о начале процедуры расторжения всех контрактов с «Нефтегазом» на поставку топлива и транзит. Из-за нехватки газа в Минэнерго посоветовали генерирующим компаниям использовать вместо голубого топлива мазут.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА:

Мы сегодня ТЭЦ-5 на режим работы - мазут. Там полностью отработана технически система перехода с газа на мазут и запасов. Там у нас запасов мазута порядка 10-12 дней работы, аварийный запас плановый. Мы уверены, что это безболезненно все пройдет, потому что у нас как бы такие учения в октябре прошлого года.

В ХОГА уверяют, что холоднее в домах жителей домов с централизованным отоплением из-за экономии газа не станет, как и в медицинских учреждениях. Тем временем, экономисты уверены, что кризисная ситуация временная, поскольку Украина уже провела большую работу по отказу от монополии российского «Газпрома» на украинском рынке и начала покупать топливо в Европе. Кроме того, по словам экспертов, это может положительно повлиять на добычу собственного газа и внедрение энергосберегающих технологий на тепловых предприятиях.

Сергей Беренда, доц. каф. международной экономики ХНУ им. Каразина:

Огромное количество примеров, когда наши частные компании разведуют новые месторождения, вкладывают туда средства значительные в добычу собственного газа. Ну и диверсификация, надо строить новые газовые терминалы, для того, чтобы еще импортировать его еще из третьих стран. Ну а для предпринимателей, ну что, здесь классическая ситуация, ничего не меняется, инновации осуществлять, энергосберегающие технологии внедрять.

Уже в пятницу «Нефтегаз Украина» сообщили, что договорились о срочной поставке голубого топлива с польской энергетической компанией до конца марта 2018 года: согласно контракту поляки должны поставить свыше 60 миллионов кубометров газа. Транспортировка сырья будет происходить из-за узла, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.