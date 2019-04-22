Охранник железной дороги пойдет под суд за присвоение 7 тонн горючего

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего начальника стрелковой команды военизированной охраны с оперативно-профилактической работы на железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчину подозревают в присвоении бензина на общую сумму свыше 130 тысяч гривен.

По данным следствия, в период с января 2016 по сентябрь 2017 подозреваемый вносил в документы ложные сведения о расходах топлива и путевые листы служебного автомобиля УАЗ.

При этом машина в хозяйственных целях в этот период вообще не использовалась.

Таким образом мужчина присвоил 7 тысяч литров бензина.

За служебный подлог и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины) мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.