Окна REHAU Euro-Design 60 в Одессе®

Что вы ждете от новых окон? Наверняка две главные вещи: чтобы они надежно сохраняли тепло внутри помещения и служили как можно дольше. Эти два простых критерия складываются из ряда важных характеристик, которые необходимо учитывать при выборе профиля. В данной статье будут рассмотрена одна перспективная новинка, которая уже довольно хорошо зарекомендовала себя на рынке – окна REHAU Euro-Design 60.

Характеристики конструкции

Для начала следует обратиться к названию – именно здесь содержится ключевая информация. Во-первых, «Euro-Design» – не просто красивое название. Это наименование целой линейки окон от компании REHAU. Как понятно из названия, им присущ минималистичный «лофтовый» европейский дизайн, хотя это не самое главное. Главное, что данные окна соответствуют всем европейским нормам производства и выпуска пластиковых окон.

Дальше в названии в глаза бросается цифра 60. Обозначает она монтажную глубину профиля (в миллиметрах) – важный теплоизоляционный показатель. Глубина 60 мм соответствует всем строительным нормам, что дает возможность использовать окна Рехау Euro-Design 60 как при строительстве и ремонте многоквартирных домов и офисных помещений, так и при коттеджной застройке.

Уникальные свойства материала

Ещё один важный факт касательно линейки Euro-Design. Все модели производятся из особого пластика RAU-PVC. Это уникальный материал, разработанный специалистами компании REHAU специально для данной линейки. К его преимущества относятся:

долговечность. Средний срок службы окон, выполненных из данного пластика, достигает 30 лет;

устойчивость к внешним воздействиям. Пластику не страшны экстремально низкие или высокие температуры, обледенение, осадки и даже воздействие ультрафиолетовых лучей. Поэтому под воздействием Солнца окна не пожелтеют даже спустя несколько лет после начала эксплуатации. Кроме того, вы можете спокойно мыть профиль, не опасаясь оставить на нем царапины или потертости;

возможность покраски. Вы можете выбрать среди представленных моделей подходящий для вас цвет, так как на этот пластик на заводе наносится стойкая и безопасная для здоровья краска.

Особенности дизайна

Модель появилась относительно недавно, однако она уже становится излюбленной среди дизайнеров интерьеров. Euro-Design – довольно универсальная модель, которая может выполнять сразу несколько функций при обустройстве интерьера.

К примеру, если вам нужно неброско в спокойных тонах оформить офис – вы можете взять профиль классической формы белого цвета. Он идеально впишется в обстановку, зрительно расширит пространство и будет выполнять свою функцию на 100%.

Если же у вас в планах создание уникальной обстановки, и вы проводите дизайнерский ремонт, то здесь перед вами встанет многообразие выбора. Так, вы сможете заказать окна от производителя среди представленных цветов и даже форм. Более двухсот различных оттенков для абсолютно разных стилей помещения. С помощью такого выбора окна могут служить отдельным элементом интерьера, подчеркивая его достоинства и особенности.

Узнать подробную информацию о ценах, способах доставки и монтажа вы можете на сайте https://wimarco.com.ua.

Другие преимущества окон

Делая выводы из вышесказанного, следует сказать следующее. Все перечисленные характеристики делают данную модель отличным сочетанием цены и качества. При высокой надежности, которая гарантирует многолетнюю эксплуатацию, окна находятся в бюджетном ценовом диапазоне. При этом, по качеству они обходят многих конкурентов и в более дорогом сегменте. Поэтому вы не просто экономите, но и выбираете продукт, который будет с вами долгие годы.

Другим неоспоримым достоинством станут высокие теплоизоляционные характеристики. Трехкамерная конструкция не пропускает уличный холод и надежно удерживает отапливаемое тепло внутри помещения. Окна не пропускают внутрь грязь и уличную пыль.

Из этого вытекает другое мини-преимущества (хотя для многих это станет важным фактором при выборе) – экономия на счетах за услуги ЖКХ. За счет того, что тепло надежно удерживается в помещении, на его отопление тратится гораздо меньше энергии. Это значит, что вы можете экономить серьезные суммы каждый месяц на протяжении многих лет.

Высокий уровень звукоизоляции особенно порадует жителей первых этажей и домов, расположенных рядом с шоссе. Наверняка многим знакома ситуация, когда ночью не получается заснуть или сосредоточиться на дневных делах из-за уличного шума, проникающего в помещение. Чужие голоса, шум от машин и расположенных неподалеку строек – больше это вас не потревожит. Конструкция профиля обеспечивает надежную изоляцию всех посторонних звуков.

Особенности изготовления

Производство окон осуществляется с использованием высокотехнологичного оборудования. Это практически исключает риск получения бракованной конструкции. Однако, чтобы исключить его полностью, проводится ряд специальных предпродажных проверок. Таким образом, вы можете быть уверены, что получаете продукт, полностью соответствующий всем технологическим и потребительским нормам.

Это, в свою очередь, дает возможность использовать окна для различных нужд: при ремонте квартиры, загородного дома или офиса, при термомодернизации старого жилого фонда или смене дизайна помещения.

Итоги

В завершение следует кратко перечислить преимущества REHAU Euro-Design 60:

качественные и экологичные материалы;

доступная цена;

надежность конструкции, плотное прилегание всех её элементов;

профессиональное изготовление окон, предусматривающее ряд испытаний и проверок;

высокий уровень звукоизоляции;

универсальность;

современный внешний вид (подходит для дизайнерского ремонта);

высокая функциональность.

На сайте https://wimarco.com.ua/metalloplastikovye-okna-rehau/ вы можете изучить всю необходимую информацию для заказа окон.