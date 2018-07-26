Окружение экс-заместителя мэра «распилило» 145000000 на школьные спортплощадки

КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» в июне-июле по результатам тендеров сообщил о намерении заключить 24 соглашения с ООО«Фоворти Билд» о реконструкции спортивных площадок на общую сумму 144 670 000 грн.

Из них уже подписано соглашений на 105 490 000 грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

К сентябрю реконструируют спортплощадки 24 учебных заведений Харькова.

Самой дорогой оказалась площадка школы №25 на проспекте Тракторостроителей, 87-В по 14980000 грн. Спецификация включает искусственное покрытие с вшитой разметкой, ограждение площадки для мини-футбола, оборудование для футбола, мини-футболу, баскетболу, стритболу, пляжному волейболу, комбинированного спортивного и детской площадки, двойную военизированную полосу препятствий, три стола для тенниса и стол для армрестлинга.

Итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Субподрядчиками является ООО «Донремсервис», ООО «Уника-Строй» и ООО «Поло-Инвестстрой».

Работы оплатят в течение трех месяцев после выполнения. Гарантийный срок составляет десять лет. Сумма сделок на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в 160 750 000 гривен.

Созданный в июле 2017 харьковский «Фоворти Билд» с уставным капиталом 2 тыс гривен впервые выиграл государственные тендеры. Фирма принадлежит Владимиру Козулину, руководит ею Джамалдин Эфендиев. Ранее Козулин руководил фирмой «Машстройсервис», также принимала участие в этих тендерах.

Джамалдин Эфендиев владел харьковским ООО «Экомобиль», пока его ни переписали на директора Екатерину Леонидову. Его сын Бахтияр Эфендиев работает главным специалистом Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области.

Учредителями вышеуказанного конкурента ООО «Машстройсервис» является Галина и Игорь Воробьевы. Последний является зятем экс-вице-мэра Харькова Александра Попова, который курировал вопросы спорта.

В 2016 году АМКУ нарушало дело о заговоре предпринимателей Кристины Воробьевой (дочь Попова) и Сергея Пироженко на тендере КП «Спорт для всех» по оборудованию для школьных площадок.

На двух тендерах, кроме фирмы «Машстройсервис», с победителем соревновались в соответствии ООО «Харьковспецинвест» и ООО «Ник Компани Плюс». Но последнее с ценой ниже на треть отклонили из-за несоответствующих сроки действия тендерного предложения и выполнения работ.

В прошлом году суд признал экс-директора фирмы «Машстройсервис» Валерия Воробьева виновным в присвоении бюджетных средств Харькова в размере 46 тысяч гривен на реконструкции школьных спортплощадок и приговорил его к двум годам условно и штрафу в 4250 гривен.