Олег Боярин об украинском автопроме: Спасать скоро будет нечего®

Заместитель Главы Федерации работодателей Украины и Глава группы компаний ‌«Атолл‌ ‌Холдинг»‌ Олег Боярин прокомментировал катастрофическое положение автомобильной промышленности в Украине. В интервью для интернет-портала «gorod.cn.ua»‌ бизнесмен рассказал о важных шагах, которые следует предпринять для развития отечественного автопрома.

Согласно статистике, за 2019 год в Украину поступило в пять раз больше переводов от трудовых мигрантов, нежели объем прямых инвестиций в страну — 12 миллиардов долларов против 2.5 миллиардов. За прошедшие несколько десятилетий остановлено более 60% украинской промышленности. Отечественный автопром находится в крайне плачевном состоянии — мощности предприятий загружены менее чем на 1.5%, и объемы производства с каждым годом стремительно падают.

В 2020 году легковые автомобили выпускает лишь один завод ‌— «Еврокар»‌. Компания «Богдан Моторс»‌ в открытую просит помощи государства, а ЗАЗ и вовсе проходит процедуру санации. Цитата Олега Боярина о том, что на сегодняшний день автопроизводство в Украине генерирует лишь 0.01% ВВП, ясно показывает, насколько катастрофическое состояние у экономики страны.

Уже были заявления представителей власти, что промпроизводство падает, будет создаваться Штаб спасения промышленности. Но, к сожалению, пока ситуация такова, что спасение утопающих остается делом рук самих утопающих, — прокомментировал ситуацию Олег Боярин порталу «gorod.cn.ua»‌.

Несмотря на уверения властей о принятии новых законопроектов для реформирования индустрии, Федерация работодателей Украины считает, ситуация приобретает угрожающий для всей экономики страны характер и требует немедленных действий. Если не принять меры, автомобильная промышленность в этом году может лишиться еще 300 тысяч рабочих мест. Специалисты предложили свой план антикризисных действий, направленный на восстановление промышленного развития и обеспечения условий ускоренного экономического роста.

Основной акцент сделан на установлении учетной ставки на уровне, приближенном к темпам инфляции в Украине, доступных кредитных ставках для заводов и всесторонней помощи от государства в виде заказов на производство отечественной продукции машиностроения. Не забыли упомянуть и о наболевших вопросах: рациональные условия при подписании каких-либо соглашений с ЗСТ и пересмотр существующих. Ведь как мы помним, принятые 10 лет назад договоренности с ВТО имели крайне невыгодные условия и негативные последствия для автомобильной промышленности.

Можно ли реанимировать данный сектор экономики — покажет время. Ясно одно — без комплексной и последовательной поддержки государства, а также четкого плана действий по защите производителей, украинский автопром рискует потерять полную конкурентоспособность и какие-либо шансы выйти на внешние рынки.

Очень надеемся, что мы будем услышаны, и что первоочередные меры все-таки будут реализованы. В противном случае, спасать уже скоро будет нечего, — подытожил Олег Боярин.