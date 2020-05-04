ООН озвучила сумму убытков, причиной которых стал коронавирус

Население планеты в течение 2020 года понесло убытки в размере 3,4 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $ 3,4 трлн. Все страны сейчас находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - сказал он в понедельник во время видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.

По его словам, для этого должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

"Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире", - отметил он.