Оператор ГТС Украины подписал соглашение с "Газпромом" об интерконнекте

ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" в понедельник вечером, 30 декабря, подписали соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement).

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Подписанные сегодня соглашения являются результатом приемлемого компромисса…Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", - приводятся в сообщении слова главы НАК Андрея Коболева.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" подписали соглашение об урегулировании и отзыве взаимных судебных споров, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Когда я подписывал соглашение об урегулировании, которое предусматривает отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили…Но я понимаю, что наша ответственность перед украинцами требует от нас принимать решения в интересах национальной компании, а не в собственных интересах", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Витренко отметил, что продолжение транзита по территории Украины – это тысячи рабочих мест и более низкие тарифы для потребителей Украины, и соответствующий иск на $12,2 млрд в арбитраже поспособствовал продлению контракта на транзит.

"Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти $12,2 млрд только если бы Газпром отказался от транзита. А он не отказался", - подчеркнул он.