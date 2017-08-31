Оплата услуг ЖКХ в Харькове. Почему горожане накапливают долги и сколько отдадут за "коммуналку" в новом отопительном сезоне?

Жители Харьковщины задолжали за газ больше полутора миллиарда гривен, такую неутешительную статистику озвучивают поставщики топлива. Эта цифра, подчеркивают газовщики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти в половину. Из более чем 900 тысяч потребителей должниками в данный момент остаются свыше 700 тысяч, среди них и жители частных домов с газовым отоплением, и те, кто пользуется только плитой в многоквартирных домах. Людей, которые ежемесячно оплачивают хотя бы часть суммы, указанной в квитанциях, отключать не будут, уверяют в газовом хозяйстве, а вот потребителей с нулевыми расчетами в течение 2 месяцев подряд - могут оставить без газа.

Татьяна Харченко, нач. отд. расчетов ООО "Харьковгазсбыт":

В связи со значительной задолженностью "Харьковгазсбыт" предоставило поручение газораспределительным компаниям на отключение от газоснабжения 6,5 тысяч домовладений-должников. Прекращение подачи газа происходит в том случае, если потребитель игнорирует сообщение газовой компании о необходимости расчетов за полученные услуги.

После отключения, рассказывают специалисты, подачу топлива возобновят только при условии полного погашения долга и написанного заявления. Кроме того с уже отключенных потребителей, которые в течение года не оплатили всю сумму задолженности, взыскать её могут уже через суд. Тем временем, харьковчане говорят, за "коммуналку", не только за газ, но и другие услуги приходится отдавать больше трети доходов. А зимой, с добавлением отопления, на это может вовсе уйти половина семейного бюджета. В 2017-м выросли тарифы на воду, а также водоотведение и электричество, подорожало и обслуживание дома, в частности вывоз мусора и освещение подъезда. За оплату коммунальных услуг украинцы живущие в однокомнатной квартире, в новом отопительном сезоне отдадут приблизительно полторы - 2 тысячи гривен, чем больше жилплощадь - тем выше суммы. Часть людей уверяют, сначала распределяют деньги на покупку продуктов, необходимых вещей и лекарств, уже после - на услуги ЖКХ. Другие опасаются отключений из-за долгов, и в первую очередь оплачивают "коммуналку". Семьи с низкими доходами оформляют субсидию.

Ольга:

Ну стараюсь вовремя платить, но вообще бывают случаи. Когда приходится во вторую очередь платить. Вот так вот - А на что в первую очередь тратите? - На детей, на их нужды.

Владимир:

Стараюсь сделать так, чтобы за коммуналку там как-то, а потом уже расчитываю на все остальное.

Константин:



Я заинтересован, чтобы в доме было непрерывное снабжение газом, электроэнергией, водой, поэтому как любой гражданин, мы должны платить прежде всего за то, что нам отпускает государство и не всегда может по приемлимым ценам, но в первую очередь именно это.

Елена:

Ну, наверное, все-таки, в первую очередь мы платим за коммунальные, долгов у нас нет. Но нам повезло - у нас субсидия оформлена. Я в декрете, работает один муж.

В свою очередь, экономисты подчеркивают, субсидия - не всегда может решить проблему с оплатой "коммуналки", поскольку система их назначения пока несовершенна и требует доработки. Также, уверен доктор наук в госуправлении Виктор Елагин, долги у населения накапливаются сразу по нескольким причинам. Это и низкие доходы украинцев, которые растут непропорционально тарифам, и громкие коррупционные скандалы, связанные с руководителями предприятий-поставщиков коммунальных услуг. Кроме того, говорит эксперт, формирование в Украине цен на газ, тепло и воду - непрозрачно.

Виктор Елагин, зав.каф. социально-гуманитарной политики академии госуправления:

Это очень большая психологическая составляющая в этом процессе. Недоверие, потому что доверие - это первое, это главное. Через это прошли многие государства, ну что, у всех было сложно, но вот у нас это все потому что нет всех этих прозрачных элементов.

Также, по словам Елагина, в Украине необходима борьба с монополистами с помощью создания конкуренции на рынке поставщиков услуг ЖКХ, в таком случае решить проблему с расчетами населения можно будет в течении нескольких лет.