Опубликован Закон о госбюджете-2019

Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Законом предусмотрены доходы госбюджета в сумме 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда - 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн и доходы специального фонда - 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн.

Расходы определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - 1 трлн 5 млрд 767 млн 548,6 тыс. грн и расходы специального фонда - 106 млрд 362 млн 449 тыс. грн.

Минимальная заработная плата составит 4173 грн.

Прожиточный минимум в месяц на одного человека с 1 января составит 1853 гривни, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

В госбюджете предусмотрено выделить 102 млрд 489 млн 246,5 тыс. грн на нужды нацбезопасности и обороны, на Пенсионный фонд - 167 млрд 512 млн 912,5 тыс. грн, на здравоохранение - 39 млрд 350 млн 75,6 тыс. грн.

вступит в силу 1 января 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 ноября приняла госбюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

