Ослабление карантина: цены на такси выросли

Стоимость проезда в такси существенно выросла за последнюю неделю (с 8 по 14 мая) в связи с ослаблением карантина, которое не распространялось на работу общественного транспорта. Цены выросли, несмотря на низкие цены на топливо. Об этом сообщается со ссылкой на Экономический обзор недели Национального банка Украины.

Как отмечается, ослабление карантинных ограничений оказало разнонаправленное влияние на стоимость услуг - стоимость доставки из заведений питания остались неизменной, тогда как услуги такси существенно подорожали.

"Затормозило рост стоимости доставки из заведений общественного питания, вероятно, ослабление карантинных ограничений относительно работы этих заведений", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, в течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. Основным фактором роста цен на продукты питания оставалось подорожание яиц, что может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности. Однако снижались цены на овощи борщевого набора, прежде всего капусту, картошку, свеклу и лук. Также дешевели лимоны. Значительным спросом и в дальнейшем пользовались товары личного ухода и средства чистки, что поддерживало рост цен на них, говорится в обзоре.