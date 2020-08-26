Основатель Amazon - первый человек в истории, заработавший $200 миллиардов

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал первым человеком в истории планеты, состояние которого достигло 200 миллиардов долларов. Ему принадлежат 11,1% акций Amazon, чьи бумаги с начала пандемии коронавируса COVID-19 подорожали больше чем на 55%, пишет журнал Forbes.

Однако к закрытию торгов 25 августа состояние самого богатого человека в мире оценивалось в $199,7 млрд.

В целом состояние Безоса за последние 12 месяцев выросло почти на $86 миллиардов.

Безос мог раньше достигнуть отметки в $200 млрд, однако развод с супругой Маккензи Скотт после 25 лет брака стоил ему четверти его доли (4 процента акций Amazon). Этот развод стал самым дорогим в истории. Сегодня состояние Скотт оценивается в $63,4 млрд.