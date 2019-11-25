Особенности камеры Canon EOS 80D Body®

Canon EOS 80D Body – одна из наиболее популярных моделей среди любителей фотографии и профессиональных фотографов. Canon EOS 80D Body (Wi-Fi) купить стоит как для семейных фото, так и для съемки сложных сюжетов, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы. Модель отлично адаптирована для съемки видеороликов, что делает ее незаменимым помощником для любителей памятных видео.

Особенности и основные характеристики модели

Canon EOS 80D Body была представлена производителем в 2016 году. В модели появился новый сенсор, который имеет 24,2 МП и формат APS-C. Данная технология используется во многих камерах. Благодаря ей пользователи могут порадоваться быстрой фокусировке как при видеосъемке, так и при визуализировании по экрану.

Canon 80D (Wi-Fi) Body имеет поворотный дисплей, что обеспечивает комфорт во время съемки. Еще одним преимуществом этого зеркального аппарата является наличие оптического видоискателя и отдельного датчика для фазовой фокусировки.

Также стоит отметить обновление модуля автофокуса. В нем используется 45 точек, которые покрывают большую часть кадра. Модуль имеет хорошую чувствительность, которую нечасто встретишь даже в профессиональной технике.

За скорость работы устройства отвечает мощный процессор. Он гарантирует высокую скорость съемки (до 7 кадров в секунду).

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Интернет-магазин фотооборудования предлагает огромный ассортимент и наиболее комфортные условия для покупки. Здесь Вы можете купить Canon EOS 80D Body по доступной цене с гарантией от производителя.

Магазин фото и видеотехники АВС дает возможность оформления заказа в режиме онлайн. В каталоге Вы можете ознакомиться с подробным описанием и характеристиками товаров, после чего сделать заказ. Товары могут быть оплачены:

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