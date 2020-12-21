От крупного бизнеса Харькова в социальные фонды поступило почти 6,2 млрд гривен

За десять месяцев 2020 года крупные плательщики, которые обслуживаются в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, уплатили 6 152 млн. грн. единого социального взноса. Как отметила и.о. начальника управления Татьяна Самойленко, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления ЕСВ увеличились на 193 млн. грн., или на 3,2%.

В частности, в ноябре текущего года от крупного бизнеса на специальный счет казначейства поступило 580 млн. грн. единого социального взноса. Это на 37,3 млн. грн. (на 6,9%) превышает уплату аналогичного периода прошлого года и на 19,7 млн. грн. (на 3,5%) больше уплаты октября текущего года.

Также в управлении обратили внимание, что плательщики налогов, которые соответствуют условиям Постановления Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г. № 1234 «Об утверждении Порядка предоставления одноразовой компенсации субъектам хозяйствования и внесении изменений в постановление КМУ от 22.04.2020 № 302», подают заявление на получение одноразовой компенсации средствами электронной связи в электронной форме в формате (стандарте), утвержденном в установленном порядке, с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообращении» и «Об электронных доверительных услугах» с указанием всех обязательных реквизитов и использованием квалифицированной электронной подписи.

Заявления на получение одноразовой компенсации, поданные в формате «PDF» в работу не принимаются Возможность подачи заявления (форма J1392101) предусмотрена средствами ИТС «Электронный кабинет».