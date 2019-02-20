От крупного бизнеса Харьковщины на страхование поступило 488 миллионов ЕСВ

Плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в январе 2019 года уплатили 488 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области, это на 27,6 миллионов гривен, или на 6% превышает индикативный показатель.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, в январе текущего года уплата единого взноса на 97 млн. грн., или на 25% превысила поступления января прошлого года.

В Харьковском управлении обратили внимание, что согласно изменениям, внесенным Законом № 2628 в ч. 13 ст. 8 Закона № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, с 01.01.2019 г. ФЛП-работодатели наряду с предприятиями получили возможность применять ставку ЕСВ 8,41% к доходам (зарплата, больничные, декретные) работающих у них лиц с инвалидностью.

При этом на вознаграждение за выполнение работ/услуг по гражданско-правовым договорам лицам с инвалидностью ЕСВ по-прежнему нужно начислять по ставке 22%.