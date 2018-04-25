От крупного бизнеса Харьковщины поступило почти 800 миллионов гривен ЕСВ

25 апреля 2018 г. 12:46
19 просмотров

В 1 квартале 2018 года крупный бизнес Харьковщины перечислил в социальные фонды почти 800 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов.

Это на 118,6 млн. грн., или на 17,5% превышает поступления за аналогичный период прошлого года, отметила начальник управления Галина Феденко.

В частности, в марте текущего года от крупного бизнеса поступило 283 миллиона гривен единого взноса, что на 60,6 млн. грн. (на 27,3%) превышает поступления за март прошлого года и на 18 млн. грн. (на 6,7%) превышает поступления февраля текущего года.

Наибольшие суммы в социальные фонды обеспечили такие Харьковские предприятия, как Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога", АК «Харьковоблэнерго», КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.