От крупного бизнеса Харьковщины поступило почти 800 миллионов гривен ЕСВ

В 1 квартале 2018 года крупный бизнес Харьковщины перечислил в социальные фонды почти 800 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов.

Это на 118,6 млн. грн., или на 17,5% превышает поступления за аналогичный период прошлого года, отметила начальник управления Галина Феденко.

В частности, в марте текущего года от крупного бизнеса поступило 283 миллиона гривен единого взноса, что на 60,6 млн. грн. (на 27,3%) превышает поступления за март прошлого года и на 18 млн. грн. (на 6,7%) превышает поступления февраля текущего года.

Наибольшие суммы в социальные фонды обеспечили такие Харьковские предприятия, как Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога", АК «Харьковоблэнерго», КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом».