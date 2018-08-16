От крупного бизнеса Харьковщины в бюджет поступило более 800 миллионов гривен налога на прибыль

В августе завершилась кампания декларирования налога на прибыль по результатам хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2018 года.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Налог на прибыль предприятий является одним из важных источников наполнения бюджета.

Начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Галина Феденко, подводя итоги проведенной за этим направлением работы, сообщила, что плательщиками, которые находятся на учете в управлении, за 2 квартал текущего года задекларировано 453 млн. грн. налога на прибыль.

Благодаря индивидуальному обслуживанию каждого крупного плательщика и ежедневной работе Харьковским управлением вместе с предприятиями удалось достичь положительной динамики начислений:

по сравнению с 1 кварталом 2018 года - на 17 млн. грн., или на 3,9% при уменьшении полученных доходов на 27%;

по сравнению со 2 кварталом 2017 года - на 67 млн. грн., или на 17,3% при росте полученных доходов на 2%.

Наибольшие суммы налога на прибыль задекларировали АО «Турбоатом», ООО «Куб-Газ».

По итогам 2 квартала по сравнению с 1 кварталом текущего года 3 предприятия вышли из категории убыточных и обеспечили положительные начисления на сумму 28,2 млн. грн., при этом сумма убытков сократилась на 158 млн. грн.

Предприятиями, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, на протяжении января-июля текущего года в Государственный бюджет Украины уплачено 811,5 млн. грн. налога на прибыль, что на 245 млн. грн., или на 43,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Начальник управления отметила, что это все – результат постоянной общей работы с плательщиками налогов: семинарских занятий по изменениям законодательства, которые регламентируют налог на прибыль; «круглых столов» по обсуждению проблемных вопросов развития отраслей и потребностей бизнеса; многочисленных встреч с руководителями предприятий, во время которых обсуждались вопросы финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития предприятий, ценообразование по косвенным контрактам и трансфертного ценообразования и т.п.