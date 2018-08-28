От крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет на оборону поступило более 150 миллионов гривен

С начала года крупные предприятия Харьковщины уплатили в государственный бюджет 157 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 8 млн. грн., или на 5,4 %.

В частности, в июле этого года было уплачено 22,8 млн. грн. военного сбора, что на 10,3% больше, чем в июле прошлого года.

В налоговой напомнили, что объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 Налогового кодекса Украины, в частности общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включается часть доходов от операций с имуществом. Ставка сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения.