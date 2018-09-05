От крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступило более 10 миллиардов гривен

05 сентября 2018 г. 19:00
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За январь-август 2018 года благодаря крупным плательщиков в Государственный бюджет поступило 10 млрд. 786 млн.  грн.

Об этом сообщила начальник Харьковского управления Офиса крупных  плательщиков налогов ГФС Галина Феденко, передает пресс-служба ведомства.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов в Государственный бюджет поступило:

6 млрд. 572 млн. грн. акцизного налога,

2 млрд. 483 млн. грн. налога на добавленную стоимость,

1 млрд. 164 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

225 млн. грн. налога на доходы физических лиц (в части, которая платится в Госбюджет).

Только в августе текущего года крупным бизнесом Харьковского управления в Государственный бюджет уплачена рекордная сумма - 2 млрд. 470 млн. грн.

По сравнению с июлем текущего года поступления выросли на 571 млн. грн., или на 30,1%.

Также на 393 млн. грн., или на 18,9% увеличилась уплата налогов по сравнению с августом прошлого года, в т.ч. налога на добавленную стоимость - на 41,5%, налога на доходы физических лиц - на 22,6%, налога на прибыль предприятий - на 14,3%, акцизного налога - на 13,9%.

 

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