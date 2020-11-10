От крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступило более 25 миллиардов гривен

За десять месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 25,6 млрд. грн. налогов, из них в октябре – почти 2,5 млрд. грн.

Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась почти на 0,4 млрд. грн. (на 1,4%), сообщили в пресс-службе харьковской налоговой.

Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:

- 11,6 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 4,9%);

- 1,7 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,8 раза);

- 8,3 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

- 3,1 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 0,4 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,1%).