От крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступило более 6 миллиардов гривен

07 апреля 2020 г. 10:40
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В первом квартале 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Общий фонд государственного бюджета почти 6,2 млрд грн налогов, что на 766 млн грн, или на 14,1% превышает поступления за первый квартал 2019 года. 

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Среди основных бюджетоформирующих налогов в государственный бюджет поступило:

2,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров;

2,3 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

0,9 млрд грн налога на прибыль предприятий;

0,1 млрд грн налога на доходы физических лиц;

В частности, в течение марта 2020 г. крупный бизнес уплатил в Общий фонд государственного бюджета 2,9 млрд грн налогов, в т.ч. 1,5 млрд грн акцизного налога, 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, 0,7 млрд грн налога на прибыль, 0,05 млрд грн налога на доходы физических лиц и прочее.

Также в ведомстве сообщили, что Законом Украины от 30.03.2020 № 540-IX к п. 71 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового Кодекса были внесены дополнения, согласно которым временно, на период, который заканчивается последним календарным днем месяца, в котором завершается действие карантина на территории Украины по предотвращению COVID-19, освобождаются от налогообложения  как операции по ввозу на таможенную территорию Украины, так и операции по поставке на таможенной территории Украины товаров (в том числе лечебных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни ( COVID-19), перечень которых определен Кабинетом Министров Украины от 20.03.20 № 224.

 

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