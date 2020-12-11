От крупного бизнеса Харьковщины в Государственный бюджет поступило 29,6 миллиардов гривен

За одиннадцать месяцев 2020 года крупные предприятия, которые обслуживаются в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, заплатили в Государственный бюджет 29,6 млрд. грн. налогов, из них в ноябре – 4 млрд. грн. Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,3 млрд. грн. (на 4,5%).

Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:

- 13,2 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 9,6%);

- 1,7 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,8 раза);

- 9,3 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

- 4,3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 0,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).

Кроме того, в управлении сообщили, что начиная с 1 декабря 2020 года действует обновленная налоговая декларация по налогу на прибыль согласно приказа Минфина от 29.10.2020 г. № 649.

Согласно п. 46.6 НКУ обновленные формы налоговой отчетности должны применяться для отчетности за период, следующий за периодом их официального опубликования. Поскольку приказ № 649 опубликован 01.12.2020 г., то впервые по обновленной форме декларации по налогу на прибыль нужно будет отчитываться:

– плательщикам с квартальным отчетным периодом – за I квартал 2021 года;

– плательщикам с годовым отчетным периодом – за 2021 год.